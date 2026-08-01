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Çanakkale’de ev ve arabalar yanmaktan son anda kurtuldu

Çanakkale’de ev ve arabalar yanmaktan son anda kurtuldu
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Çanakkale’de otluk alanda çıkan yangında ev ve arabalar yanmaktan son anda kurtuldu.

Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangında ev ve arabalar yanmaktan son anda kurtuldu.

Barbaros Mahallesi Hacı Faik Caddesinde bir evin bitişiğinde bulunan otluk alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik açısından kısa süreliğine caddeyi araç trafiğine kapattı. Bölgede park halindeki araçlar polis ekiplerinin yardımıyla kaldırıldı. Yangının eve ulaşamaması için itfaiye ekiplerince evin dış cephe yaltımına yoğun müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın 14.40 sıralarında söndürüldü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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