Çanakkale'de domuz avı faciası: 1 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3 arkadaşın domuzları uzaklaştırmak için gittiği tarlada yaşanan olayda, B.B. ve S.P. isimli şahısların aynı anda ateş etmesi sonucu Kadri Can hayatını kaybetti. Şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3 arkadaş tarlalarına dadanan domuzları uzaklaştırmak üzere İlyakköy köyü civarına gitti. 3 arkadaş farklı noktarala dağıldı. B.B. ile S.P. bir bölgeden gelen seslerin olduğu yöne iddiaya göre aynı anda ateş etti. Tüfeklerden çıkan kurşunla Kadri Can (40) olay yerinde hayatını kaybetti. B.B. ile S.P. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Talihsiz olay sabah saatlerinde Lapseki ilçesine bağlı İlyasköy köyü civarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaş tarlalarına dadanan domuzları uzaklaştırmak üzere bölgeye gitti. 3'ü farklı noktarala dağıldı. B.B. ile S.P. bir bölgeden sesler üzerine iddiaya göre aynı anda ateş ettiler. Daha sonra tüfek sesinin ardından feryat yükseldi. Sesler üzerine diğer kişiler sesin geldiği yere doğru gittiklerinde Kadri Can'ı yerde yatarken gördüler.

Kocabaşlar köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Kadri Can'ın olay yerinde hayatını kaybetti. B.B. ile S.P. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmada işlemleri devam ediyor.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor. - ÇANAKKALE