Çanakkale'de bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde çıkan bıçaklı kavgada, aralarında önceden husumet bulunan H.K. ve Alpay Çankırı arasında çıkan tartışma sonucunda Çankırı bıçakla yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Zanlı H.K. ise gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen H.K. (40) ile Alpay Çankırı (25) köy meydanında tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.K. tarafından karnından bıçakla yaralandığı öne sürülen Çankırı için olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan Çankırı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlı H.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.