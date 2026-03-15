Ayvacık'ta kamyonet yangını
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinde balık yüklü bir kamyonet alev aldı. Olay sonrası itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, kamyonette maddi hasar oluştu.
Olay, Ayvacık ilçesinin Behram köyü istikametinden Ayvacık'ın Küçükkuyu istikametine gitmekte olan H.L. idaresindeki 10 AIN 783 plakalı balık yüklü kamyonet, Ahmetçe köyü sahil yolunda alev aldı. Çıkan yangın sonrasında durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan kamyonette maddi hasar oluştu. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı