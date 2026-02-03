Haberler

Emanet verdiği altınları ödemeyen oğlunu öldüren baba tutuklandı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, altın geri ödemesi yüzünden tartışan baba, oğlu Erkan Elmas'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Baba Muzaffer Elmas tutuklandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde iddiaya göre emanet verdiği altınları geri alamadığı gerekçesiyle tartıştığı oğlunu göğsünden bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı.

Olay, dün Çan ilçesinde meydan geldi. İddiaya göre Erkan Elmas (42), babası Muzaffer Elmas'tan (68) aldığı altınları geri ödemeyince aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Muzaffer Elmas, bıçakla oğlunu göğsünden yaraladı. Göğsünden ağır yaralanan Erkan Elmas, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan baba Muzaffer Elmas emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
