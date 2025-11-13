Haberler

Çanakkale'de 7 Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Çanakkale'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda aranan 7 şahıs tutuklandı. Farklı suçlardan aranan toplam 10 şüpheli yakalanarak mahkemeye sevk edildi.

Çanakkale'de farklı suçlardan aranan 7 şahıs tutuklandı.

Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT ekiplerince aranması bulunan şahıslara yönelik 3-9 Kasım tarihleri arasında çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar çerçevesinde 11 bin 568 şahıs sorgulanırken 3 bin 224 araç incelendi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda 44 aranan şahıs ve 14 araç yakalandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 23 yıl 7 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli, silahla yağma suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şüpheli, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan 358 gün hapis cezası bulunan 1 şüpheli, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma suçundan 4 ay 11 gün hapis cezası bulunan 1 şüpheli, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 5 ay hapis cezası bulunan 1 şüpheli, mala zarar verme suçundan 1 şüpheli, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 1.660 TL adli para cezası bulunan 1 şüpheli, Dolandırıcılık suçundan 1 şahıs olmak üzere toplam 10 şüpheli, yakalandı.

Yakalanan 10 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 7 si tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
