Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki'ye yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Lapseki önlerinde içinde 3 kişinin bulunduğu 4 metrelik tekne makine arızası yaptı ve sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne, Lapseki'ye emniyetle yanaştırıldı. - ÇANAKKALE