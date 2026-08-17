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Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen 2 Kürek Sörfçüsü Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen 2 Kürek Sörfçüsü Kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda Ayvacık ilçesi önlerinde rüzgar sörfü yaparken sürüklenmeye başlayan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu 'KB-119', kişileri botuna alarak Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi'ne götürdü.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen 2 kürek sörfçüsü Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Ayvacık ilçesi önlerinde 14 Ağustos günü saat 17.20 sıralarında rüzgar sörfü için açılan 2 kişi sürüklenmeye başladı. Teknedekiler durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu 'KB-119' sevk edildi.

Başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde bahse konu kişiler Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak Küçükkuyu Sahil Güvenlik İskelesi'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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