Çanakkale Boğazı'nda Makine Arızası Yaşayan Tekne Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan ve sürüklenen 10 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile Eceabat'a başarıyla yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Eceabat'a yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Kilye Koyu önlerinde içinde 2 kişinin bulunduğu 10 metrelik tekne makine arızası yaptı ve sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne, Eceabat'a emniyetle yanaştırıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa