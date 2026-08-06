Çanakkale Boğazı'nda Tanker Arızası
Mısır'dan Rusya'ya giden 269 metre uzunluğundaki 'REGAL 1' isimli boş tanker, Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkör sevk edildi. Tanker, römorkör refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülerek demirletildi ve diğer gemiler bilgilendirildi.
Çanakkale Boğazı'ndan geçen 269 metre uzunluğundaki 'REGAL 1' isimli tanker makine arızası yaptı. Tanker, römorkör refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.
Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeki 269 metre uzunluğundaki 'REGAL 1' isimli boş tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Gelibolu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-18' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Tanker, römorkörler refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.