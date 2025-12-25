Çanakkale Boğazı'ndan geçen genel kargo gemisi makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 110 metre boyundaki 'ENIF' isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Gemi kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

İskenderun'dan Yalova'ya giden Komor Adaları bayraklı 110 metre boyundaki 'ENIF' isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-10' ve 'KURTARMA-13' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi kılavuz kaptan refakatinde römorkör ile yedeklenip çekilerek Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildi. - ÇANAKKALE