Çanakkale'de sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklenen 23 metre boyundaki tekne, içindeki 4 kişiyle birlikte Sahil Güvenlik ekiplerince Lapseki Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Lapseki ilçesi Zincirbozan önlerinde içinde 4 kişi bulunan 23 metre boyundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebinde bulunulması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine Sahil Güvenlik Botu KEGM-6 sevk edildi. Başlatılan kurtarma faaliyetleri kapsamında içinde 4 kişi bulunan tekne Lapseki Balıkçı Barınağı'nda emniyetle yanaştırıldı. - ÇANAKKALE