Çanakkale Bayramiç'te operasyonda bin 60 litre şarap ve 2 litre rakı ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bayramiç'te 17-24 Kasım tarihleri arasında kaçakçılık olayına müdahale etti. Operasyonda bin 60 litre kaçak şarap ve 2 litre kaçak rakı ele geçirildi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda kaçak bin 60 litre şarap ve 2 litre rakı ele geçirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 17-24 Kasım tarihleri arasında Bayramiç ilçesinde kaçakçılık olayına müdahale edildi. Bayramiç ilçesinde meydana gelen kaçakçılık olayında; bin 60 litre kaçak şarap ve 2 litre kaçak rakı ele geçirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı