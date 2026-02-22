Ayvacık'ta araç yangını
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde park halindeyken alev alan bir otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde park halindeki araç yandı.
Ayvacık ilçesi Hamdibey Mahallesi'ndeki arazide Nejdet T.'ye ait 17 HR 593 plakalı otomobil park halindeyken alev aldı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri araç yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı