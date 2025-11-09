Çanakkale Açıklarında 34 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içerisinde 18 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu 'KB-119' tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 19'u çocuk olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE