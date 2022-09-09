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Çanakkale haberleri: Çanakkale emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor

3. Sayfa Haberleri

Gelen Çanakkale haberine göre Çanakkale'de dün yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de dün yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Eylül tarihinde yapılan 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yapılan operasyonlarda, şüpheli bir şahsın evinde yapılan aramalarda, 2 adet hassas terazi, 8 parça 75 gram esrar, öğütücü ele geçirildi.

Öte yandan, 5 şüphelinin üst, eşya ve ikamet aramasında ise, 963 adet captagon, 3 parça 600 gram esrar ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enishan Keskin - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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