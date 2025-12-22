Çan'da trafik kazası: 1 yaralı

Çan-Biga kara yolu Okçular köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesinden Biga ilçesine seyreden aday sürücü Enes Gümüş idaresindeki 17 DT 939 plakalı aracın önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyon kıran sürücü, refüjü aşarak kanala düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.