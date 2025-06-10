Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi

Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
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Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Kernek Karagözlüler Camisi'ne fötr şapka ve şortla giren bir şahıs, namaz kılmak için imamı bekleyen cemaatin arasından geçerek mihrapta namazla dalga geçti. Tuhaf hareketler yapan şahsa cemaat hemen müdahale etti.

Kernek Mahallesi'ndeki Karagözlüler camisinde akşam namazı öncesi imamı bekleyen cemaat, şaşırtıcı bir olayla karşılaştı. Fötr şapka ve şort giyen şahıs, cemaatin bulunduğu bölümden geçip mihraba çıktı ve namaz kılıyormuş gibi tuhaf davranışlarda bulundu. Olayı ilk başta anlayamayan cemaat, şahsı kısa sürede mihraptan indirip cami dışına çıkardı.

DAHA ÖNCE DE BENZER DAVRANIŞLAR SERGİLEMİŞ

Güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada tepki çekerken, şahsın akli dengesinin yerinde olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Ayrıca, aynı kişinin daha önce de camide benzer davranışlar sergilediği ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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