Camide başıboş köpeklerin kavgası vatandaşlara zor anlar yaşattı

Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olarak gösterilen ve daha önce birçok insanımızın yaşamını yitirmesine sebep olan başıboş köpekleri bu kez Rize'nin Çayeli ilçesindeki görüntülerle gündem oldu.

CAMİDEKİ VATANDAŞLAR KAVGANIN ORTASINDA KALDI

Cami avlusunda namaz kılan vatandaşlar, hutbe okunurken bir anda başıboş sokak köpeklerinin kavgasının ortasında kaldı. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar, korkarak etrafa kaçışmaya başladı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada da gündem oldu.