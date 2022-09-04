Cami tuvaletinde ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu. Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Tayyar Paşa Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra hayrına cami avlusu ve tuvaletleri temizlikliğini yapan 57 yaşındaki Çağlar Yıldırım, tuvaletin içerisinde yerde yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çağlar Yıldırım Samsun Bafra Cami 3. Sayfa Haberler

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