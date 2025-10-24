Çameli Devlet Hastanesi'nde Acil Durum Tatbikatı Gerçekleşti

Çameli Devlet Hastanesinde muhtemel acil durumlara karşı hazırlık seviyesini en üst seviyede tutmak amacıyla Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) tatbikatı yapıldı.

Çameli Devlet Hastanesinde gerçekleşen tatbikatın bu yılki senaryosunda masa başı tatbikatı ve saha tatbikatı olarak iki aşamalı prova yapıldı. Senaryo kapsamında toplu besin zehirlenmesi gibi hızlı organize olmayı gerektiren kriz anında personelin refleksleri, hızlı karar alma mekanizmaları ve kurumlar arası iş birliği yeteneği test edildi. Gerçekleşen tatbikata UMKE ve polis ekipleri de destek verdi. - DENİZLİ