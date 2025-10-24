Haberler

Çameli Devlet Hastanesi'nde Acil Durum Tatbikatı Gerçekleşti

Güncelleme:
Çameli Devlet Hastanesi, muhtemel acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla Hastane Afet ve Acil Durum Planı tatbikatı düzenledi. Tatbikat, masa başı ve saha senaryoları ile personelin kriz anındaki refleksleri test edildi.

Çameli Devlet Hastanesinde muhtemel acil durumlara karşı hazırlık seviyesini en üst seviyede tutmak amacıyla Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) tatbikatı yapıldı.

Çameli Devlet Hastanesinde gerçekleşen tatbikatın bu yılki senaryosunda masa başı tatbikatı ve saha tatbikatı olarak iki aşamalı prova yapıldı. Senaryo kapsamında toplu besin zehirlenmesi gibi hızlı organize olmayı gerektiren kriz anında personelin refleksleri, hızlı karar alma mekanizmaları ve kurumlar arası iş birliği yeteneği test edildi. Gerçekleşen tatbikata UMKE ve polis ekipleri de destek verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
