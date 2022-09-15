Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalınan kredi kartını kullanınca yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Çalınan kredi kartını kullanınca yakalandı

Malatya'da bir vatandaşın cüzdanını çalıp kredi kartından toplamda 2 bin 219 TL işlem yapan zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.

Malatya'da bir vatandaşın cüzdanını çalıp kredi kartından toplamda 2 bin 219 TL işlem yapan zanlı yakalandıktan sonra tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya merkez Akpınar Mahallesinde bir vatandaşın cüzdanını çalıp kredi kartından toplamda 2 bin 219 TL işlem yapılmasıyla meydana gelen açıktan hırsızlık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması olayı ile ilgili şüpheli Y.B. tespit edilerek polis tarafından yakalandı.

Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya Banka 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title