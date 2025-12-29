Haberler

Manisa'da çalınan koyunlar, jandarma tarafından bulundu
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçiye ait çalınan 8 koyun, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçiye ait çalınan 8 koyun, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftçilikle uğraşan Yunus Yıldırım (38), ikametinin bahçesinde bulunan 16 koyundan 8'inin kayıp olduğunu fark etti.

İhbar üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde ve çevresinde detaylı inceleme yaparak kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmalar ve soruşturma sonucunda çalınan koyunların, yine Durasıllı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan boş bir arsada olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından bulunan koyunlar, sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Koyunlarına yeniden kavuşan çiftçi Yunus Yıldırım, hızlı ve titiz çalışmaları nedeniyle Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

