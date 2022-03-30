Çaldığı kalorifer peteklerini el arabası ile götürürken yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaldığı kalorifer peteklerini el arabası ile götürürken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çaldığı kalorifer peteklerini el arabası ile götürürken yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden çaldığı kalorifer peteklerini el arabası ile götüren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden çaldığı kalorifer peteklerini el arabası ile götüren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir ikametten kalorifer peteklerinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlık ihbarını alan polis ekipleri olay yerinden alınan ilk bilgilerin ardından çevrede araştırmaya başladı. ve çok geçmeden kalorifer peteklerini el arabası ile götüren N.E isimli şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan N.E hakkında adli tahkikat başlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Nazilli, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title