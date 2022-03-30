Çaldığı kalorifer peteklerini el arabası ile götürürken yakalandı

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden çaldığı kalorifer peteklerini el arabası ile götüren şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir ikametten kalorifer peteklerinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlık ihbarını alan polis ekipleri olay yerinden alınan ilk bilgilerin ardından çevrede araştırmaya başladı. ve çok geçmeden kalorifer peteklerini el arabası ile götüren N.E isimli şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan N.E hakkında adli tahkikat başlatıldı. - AYDIN

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