Çağatay Ulusoy'a bomba partner! Eşref Rüya ile ekranlara dönüyorlar

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i buluşturan yeni dizi Eşref Rüya'nın okuma provası yapıldı. Hayranları Ulusoy ile Özdemir'in uyumuna tam not verdi.

Çağatay Ulusoy'un Eşref, Demet Özdemir'in ise Nisan karakterine hayat vereceği Eşref Rüya dizisinin oyuncuları okuma provasında bir araya geldi. Dizide partner olan başrol oyuncularının uyumu, hayranlarından tam not aldı.

KADRODA YILDIZ İSİMLER VAR

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Aşkın Şenol, Kaan Turgut, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF VE NİSAN'IN AŞKI ANLATILACAK

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri. Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor. Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref'in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.