Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bir kişi, Cadılar Bayramı şakası olduğunu düşünerek yerdeki kopmuş insan kafasını aldı. Durumun polise ihbar edilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler kesik başın bir trafik kazası sırasında hayatını kaybeden kişiye ait olduğunu belirledi.
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yaşanan bir olaya ilişkin görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Cadılar Bayramı şakası sanarak sokak ortasında eline aldığı şeyin kesik bir baş olduğunu fark eden şahıs büyük panik yaşadı.
POLİS OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ
Durumun polise ihbar edilmesi sonrasında olay yerine intikal eden ekipler kesik başın aynı saatlerde yaşanan bir trafik kazasıyla bağlantılı olduğunu tespit etti.
ÇOK SAYIDA GECE KULÜBÜ KAPATILDI
3 caddeyi trafiğe kapatıp çok sayıda gece kulübüne kepenk kapattıran polisin bölgede çadır kurup olayın detaylarını araştırdığı öğrenildi.