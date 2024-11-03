Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yaşanan bir olaya ilişkin görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Cadılar Bayramı şakası sanarak sokak ortasında eline aldığı şeyin kesik bir baş olduğunu fark eden şahıs büyük panik yaşadı.

POLİS OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Durumun polise ihbar edilmesi sonrasında olay yerine intikal eden ekipler kesik başın aynı saatlerde yaşanan bir trafik kazasıyla bağlantılı olduğunu tespit etti.

ÇOK SAYIDA GECE KULÜBÜ KAPATILDI

3 caddeyi trafiğe kapatıp çok sayıda gece kulübüne kepenk kapattıran polisin bölgede çadır kurup olayın detaylarını araştırdığı öğrenildi.