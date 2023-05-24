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Caddede drift atan şahıstan çileden çıkaran sözler: Yaptıklarım için çok pişman değilim

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da düğün konvoyunda yol kapatıp drift atan şahıslardan biri, para cezası yedikten sonra "yaptıklarım için çok pişman değilim" diyerek video çekti.

Olay, geçtiğimiz gün Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunda yolu kapatan grup, drift yaparak trafiği tehlike atıp çektikleri videoları da sosyal medya hesaplarında paylaştı.

60 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI

Konu ile ilgili çalışma başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı incelemelerde şahısların G.G. ve F.B. olduğunu tespit etti. Şahıslara trafiği tehlikeye attıkları için 60 bin TL idari para cezası uygulanırken ehliyetlerine de el konuldu.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Öte yandan şahıslardan birinin, polis merkezi çıkışında çektikleri videoda ise ceza makbuzunu göstererek "Yaptıklarım için çok pişman değilim" demesi bu kadarına da pes dedirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Adalet :

İşte sorun tam da bu zengin için para cezasının hükmü yok zaten bunu bilerek yapıyor ego sunu tatmin etmek için ya bunlara 600 bin lira ceza yazılan yada 2 yıl içeriye tıkıcan bak bakalım bi daha yapabilecek mi ceza dediğin caydırıcı olmalı canı yanmalı ki başkaları da yapamasın

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