Cadde ortasında drift atan sürücüye 20 bin lira ceza

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Tofaş marka otomobille cadde ortasında drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi.

Yahyalı Caddesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda, Tofaş marka otomobili ile drift atan sürücü, korku dolu anlar yaşattı. Yolda daireler çizen trafik magandasının dakikalarca yaptığı drift, yolda bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Konuya ilişkin inceleme başlatan Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsı bularak cezai işlem uyguladı. Şahsa, drift yapmaktan 20 bin 342 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de iki ay el koyuldu.