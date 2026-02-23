Haberler

Çad, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle sınırını kapattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çad, Sudan'daki iç savaşla bağlantılı çatışmalarda 5 askeri ve sivilin hayatını kaybetmesinin ardından sınırını kapatma kararı aldı. Hükümet, sınır kapamasının Çad vatandaşlarını koruma amacı taşıdığını duyurdu.

Çad, hafta sonu Sudan'daki iç savaşla bağlantılı çatışmalarda 5 Çad askeri ve sivilin hayatını kaybetmesi ve 12 sivilin de yaralanmasının ardından ülke ile olan sınırını kapattı.

Sudan'da Nisan 2023'te patlak veren Sudan'daki Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasındaki çatışma Çad topraklarına da sıçradı. Sudan'da hafta sonu yaşanan çatışmalarda 5 Çadlı asker ve sivilin hayatını kaybetmesi ve 12 sivilin de yaralanmasının ardından Çad, Sudan ile olan sınırını kapattı. Çad hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, sınırın "Sudan'daki çatışmalara karışan güçlerin tekrar eden ihlalleri ve yaşanan sınır ihlalleri" nedeniyle belirsiz bir süreyle kapalı kalacağı bildirildi. Açıklamada, sınır kapatma kararının çatışmanın Çad topraklarına yayılma riskini önlemek, Çad vatandaşları ve mülteci nüfusu korumak ve Çad'ın istikrarı ile toprak bütünlüğünü garanti altına almak amacıyla alındığı ifade edildi.

Sınırdaki Tine kasabasında sınır muhafızları yaşanan kayıpların ardından sivilleri korumak için ek güvenlik önlemlerine ihtiyaç olduğunu açıklarken Çadlı yetkililer, bölgeye daha fazla Çad askeri sevk edildiğini duyurdu. - NCAMENA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de

Sosyal medyayı karıştıran kare
Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından saç yumağı çıktı

Bulantı şikayetiyle hastaneye götürüldü, karnından bakın ne çıktı
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı
Trump, Netflix'i açık açık tehdit etti: Bunu yapın yoksa sonuçları ağır olur

Netflix'i açık açık tehdit etti: Bunu yapın yoksa sonuçları ağır olur