C130 Askeri Kargo Uçağı Gürcistan-Azerbaycan Sınırında Düştü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Bakan da olay yerine geçiyor." - ANKARA
