C130 Askeri Kargo Uçağı Gürcistan-Azerbaycan Sınırında Düştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: " Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Bakan da olay yerine geçiyor." - ANKARA