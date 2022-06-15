Bylock kullandığı tespit edilen 4 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler

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Bylock kullandığı tespit edilen 4 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bylock kullandığı tespit edilen 4 kişi adliyeye sevk edildi

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı.

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 adrese eş zamanlı düzenledi. Ekipler düzenledikleri operasyonda D.A., F.U., M.E. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet ByLock Niğde 3. Sayfa Haberler

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