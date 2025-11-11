Haberler

Büyükçekmece'ye şehit ateşi düştü

Güncelleme:
Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Kormaz'ın İstanbul Büyükçekmece'deki ailesine acı haber ulaştı.

Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Kormaz'ın İstanbul Büyükçekmece'deki ailesine acı haber ulaştı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi İstanbul Büyükçekmece'deki ailesine ulaştı. Pilot Yarbay Korkmaz'ın şehit haberi ailesine İstanbul Merkez Komutanlığına bağlı yetkililer tarafından verildi. Haberin ulaşmasının ardından şehit ailesi gözyaşlarına boğulurken, evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin evinin bulunduğu siteye yakınları ve sevenleri akın etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
