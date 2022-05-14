Büyükçekmece sahilinde &quot;tehlikeli motosiklet kullandın&quot; kavgası - Haberler

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Büyükçekmece sahilinde "tehlikeli motosiklet kullandın" kavgası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büyükçekmece sahilinde 'tehlikeli motosiklet kullandın' kavgası

Büyükçekmece sahilinde çocuklarıyla yürüyen bir kişi, tehlikeli şekilde motosiklet kullandığı için tartıştığı kadını ittirip yere düşürürken, kadın ise kaskla vurarak karşılık verdi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece sahilinde çocuklarıyla yürüyen bir kişi, tehlikeli şekilde motosiklet kullandığı için tartıştığı kadını ittirip yere düşürürken, kadın ise kaskla vurarak karşılık verdi. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gün içerisinde Büyükçekmece Sahilinde yaşandı. İddiaya göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir kişi sahilde çocuklarıyla yürüdüğü sırada, tehlikeli motosiklet kullandığını iddia ettiği kadınla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayıp kadının üzerine yürüyen şahıs, kadını iterek yere serdi. Yerde sürüklenen kadın ayağa kalkıp kaskla karşılık vermeye çalışırken, öfkeli adam bu defa kadına yumruk attı. Kavgayı gören vatandaşlar, araya girerek tarafları ayırdı. Taraflar birbirlerine hakaret etmeye devam ederken, bir süre sonra kavgaya karışanlar olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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