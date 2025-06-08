Büyükçekmece'de Yol Verme Kavgasında Bıçaklı Saldırı

Büyükçekmece'de Yol Verme Kavgasında Bıçaklı Saldırı
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Büyükçekmece'de bir yol verme tartışması sırasında, sürücüye bıçakla saldıran bir kişi, yanında bulunan kadını da darp etti. Olayın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de yol verme kavgasında sürücüye bıçakla saldırdı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir vatandaş, yol verme kavgasına girdiği sürücüye bıçakla saldırdı. Sürücünün yanındaki kadını da darp eden saldırganın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakırken, sürücünün yanında bulunan kadın tarafları ayırmaya çalıştı. Kadını da darp eden sürücü, otomobiline giderek bıçak aldı. Yanında bulunan bir kişi ile birlikte şahıs, sürücüye bıçakla saldırdı. Bıçaklı saldırganın o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kavgayı ayırmaya çalışan kadını darp ettiği ardından otomobilinden bıçak alarak diğer sürücüye saldırdığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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