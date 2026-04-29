Büyükçekmece'de yol verme kavgasında 3 kişiye 183 bin lira ceza

Büyükçekmece'de yol verme kavgasında 3 şüpheliye toplamda 183 bin 492 lira para cezası kesildi.

Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'de yaşanan olayda iddiaya göre, rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götüren bir kadın sürücü, yoğun trafikten çıkmak için karşı şeride geçti. O esnada karşı yönden gelen Z.E. ile kadın sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, durumu eşine haber verdi. Bir süre sonra olay yerine gelen A.E. ile O.B., Z.E. ile tartışmaya devam ederken, kadın ise hastaneye gitti. Kadının eşi ve yanındaki O.B., Z.E.'yi tehdit etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri tespit etmek için harekete geçti. Araç sürücüsü Z.E., yaya olan A.E. ile O.B. ekiplerce tespit edilerek gözaltına alındı. 3 şüpheliye "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek", "trafik yer işaretlerine uymamak", "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunmaktan" toplam 183 bin 492 lira para cezası kesildi. Şüphelilerin ehliyetlerine 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken, araçları ise 60 gün trafikten men edildi. - İSTANBUL

