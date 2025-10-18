Haberler

Büyükçekmece'de TIR Devrildi, E-5 Karayolu 2 Saat Kapalı Kaldı

Büyükçekmece'de TIR Devrildi, E-5 Karayolu 2 Saat Kapalı Kaldı
İstanbul'un Büyükçekmece mevkiinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen TIR, trafiği 2 saat boyunca kapattı. Yaralı sürücü, çevredeki sürücüler tarafından kurtarıldı.

E-5 karayolu İstanbul Büyükçekmece mevkiinde seyir halindeki tır yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybetmesiyle kayarak devrildi. Trafiğe kapanan yol, ekiplerin yaptığı çalışmalarda tırın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar ise havadan görüntülendi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında E-5 karayolu İstanbul Büyükçekmece mevki Kumburgaz istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre sürücü M.E.P. (25) hakimiyetindeki 59 AAR 214 plakalı TIR yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyere vuran araç devrilerek yan yattı. Hafif yaralanan M.E.P. çevredeki diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda ekip çağrıldı. Kaza nedeniyle Kumburgaz istikametinde trafik yakışık 2 saat kapalı kaldı. Aracın kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Ekiplerin yaptıkları çalışmalar ise havadan görüntülendi.

Öte yandan, devrilerek yan yatan tır sürücüsünün çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili incelemeler sürüyor. - İSTANBUL

Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
