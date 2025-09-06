Büyükçekmece'de Sağanak Yağış Sonrası Trafik Kazaları

Büyükçekmece'de etkili olan sağanak yağışın ardından trafikte seyreden 3 araç, farklı noktalarda kazaya karıştı. Sürücüler yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederken, bir tır kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Öte yandan, bir araç trafik lambasına, bir servis de rüfüje çarptı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Büyükçekmece'de de etkisini gösteren yağışın ardından saat 08.30 sıralarında 3 ayrı bölgede kaza meydana geldi. Trafikte seyreden sürücüler yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kumburgaz'da kontrolden çıkan bir tır savrularak bariyeri yıktı. Freni tutmayan tır bariyerleri yıktıktan sonra ise karşı şeride geçti. Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda sağanak yağış nedeniyle kayan bir servis refüje çarparak durdu. Hadımköy Yolu'nda da bir araç sürücüsü trafik lambasına çarptı. Sürücüler kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücülere olay yerine müdahale etti. Polis ekipleri ise, kazalarla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL