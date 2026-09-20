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Büyükçekmece'de göçükte 1 işçi kurtarıldı, 1 işçi aranıyor; 3 kişi gözaltına alındı

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İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'deki inşaat alanındaki göçükte bir çalışanın kurtarılıp hastaneye kaldırıldığını, diğer çalışanı kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Firma sahibi, şantiye şefi ve bir firma çalışanı gözaltına alındı; soruşturma sürüyor.

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen göçükle ilgili inşaat firması sahibi, şantiye şefi ve firma çalışanının gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 18.40 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Alkent 2000 Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldiği, bölgeye sevk edilen ekiplerin göçük altında kalan A.M. (39) ve B.M. (28) isimli inşaat çalışanlarını arama kurtarma çalışması başlattığını açıkladı. Çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan B.M. isimli şahsın sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı, A.M. isimli inşaat çalışanını kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, "Başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi Ö.T., şantiye şefi T.U. ve firma çalışanı N.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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