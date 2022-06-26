Engelli ağabeyini silahla vuran şahsın ifadesi kan dondurdu: Acılarından kurtarmak için öldürdüm Büyükçekmece'de İbrahim Enes Kaplan, zihinsel engelli olduğu öğrenilen ağabeyi Kadir Kaplan'ı silahla ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli kardeşin cinayeti itiraf ettiği ilk ifadesinde, acılarından kurtarmak için ağabeyini öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Pazar günü saat 20.30 sıralarında Güzelce Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşanan olayda, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Kadir Kaplan (35) evlerinde kardeşi İbrahim Enes Kaplan (28) tarafından silahla vuruldu. GÖZALTINA ALINDI Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadir Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, İbrahim Enes Kaplan polis ekiplerince gözaltına alındı. ACILARINDAN KURTARMAK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İbrahim Enes Kaplan, cinayeti itiraf ettiği ilk ifadesinde acılarından kurtarmak için ağabeyini öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulunurken, Kadir Kaplan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kardeş İbrahim Enes Kaplan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Kadir Kaplan İbrahim Enes 3. Sayfa Güncel Haberler

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