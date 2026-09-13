Büşra bebeğin kanlı elbiseleri bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Aynalı Mahallesi'nden Sivas'ın Divriği ilçesi Gündüren köyü yaylalarına sürülerini götüren hayvancılıkla uğraşan Balıkçı ailesinin 11 aylık bebekleri Büşra Balıkçı, çadırda uyurken kayboldu. Arama çalışmalarının ikinci gününde Büşra bebeğin kanlı ve parçalanmış elbiselerine ulaşıldı.

Olay 11 Eylül akşamı saat 21.00 sularında meydana geldi. Akşam saatlerinde bebeğine yemeğini yediren anne Elif Balıkçı, daha sonra çocuğunu çadırda uyuttu. Büşra bebek uyurken anne Elif Balıkçı da (27) o sırada yan taraflarında bulunan başka bir çadıra geçti. Kısa bir süre sonra çadıra geri dönen anne Elif Balıkçı, çocuğunun çadırda olmadığını gördü. Çadırda ve çevresinde çocuğunu bulamayan anne, durumu sürülerini yaylaya otlatmaya götüren eşi Yusuf Balıkçı'ya bildirdi. Baba Yusuf Balıkçı da çadırda ve çevresinde tüm aramalarına rağmen bebek Büşra'yı bulamadı. Daha sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gece boyunca devam eden aramalarda Büşra bebeğin izine rastlanılmadı.

Dünkü arama ve tarama faaliyetlerinde ise Büşra bebeğin elbiseleri çadırın 2 kilometre uzağında kanlı ve yırtılmış bir şekilde bulundu. Jandarma, ailenin ve çevre sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Baba Yusuf Balıkçı olay günü akşam saatlerinde Büşra'nın yemeğini yediğini, kendisi ile oyunlar oynadığını ve daha sonra uyuduğunu söyledi. Jandarma ve AFAD ekipleri Büşra bebeği hem karadan hem de gelişmiş cihazlarla havadan arama ve kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Acılı aile, herkese çağrıda bulunarak Büşra bebekle ilgili en ufak haberi kendilerine ulaştırmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı