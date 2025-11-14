Bursalı şehit binbaşıyı binlerce kişi uğurladı

Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan 39 yaşındaki pilot binbaşı Serdar Uslu memleketi Yenişehir'de dualarla son yolculuğuna uğurlandı. 5 aylık hamile eşi dişhekimi Göknur Uslu ayakta durmakta güçlük çekerken, cenaze törenine Sağlık Bakanı Prof Kemal Memişoğlu, Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da katıldı.

Şehit Serdar Uslu'nun cenazesi sis sebebiyle yaklaşık 2,5 saat rötarlı olarak Yenişehir Havalimanı'na getirildi. Burada yapılan duanın ardından cenaze Aydınlar Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazına Sağlık Bakanı Prof Dr Kemal Memişoğlu, Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekilleri, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, üst düzey komutanlar, emniyet mensupları ve aile fertleri ile binlerce Bursalı katıldı. Baba Ahmet Uslu ve anne Fatma Uslu ile eşi Göknur Uslu taziyeleri kabul etti. Şehit binbaşının eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenilirken, askerler genç kadını teselli ettiler.

Namazın ardından şehit binbaşının cenazesi top arabasına konularak Yenişehir Şehitliği'nde dualar eşliğinde toprağa verildi. - BURSA