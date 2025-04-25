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Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AFAD Eğitim Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AFAD Eğitim Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu
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Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AFAD Eğitim Merkezi'nde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve AFAD Hizmet Binası'nda kurum çalışmalarıyla ilgili brifing aldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AFAD Eğitim Merkezi'ne giderek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AFAD Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulunarak İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan'dan yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Ziyaretin devamında AFAD Hizmet Binası'na geçen Vali Ayyıldız, burada görevli personelden kurum çalışmalarıyla ilgili brifing aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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