Bursa'da rüzgâr hızı 80 kilometreye çıkabilir

Bursa'da rüzgâr hızı 80 kilometreye çıkabilir
Güncelleme:
Bursa Valiliği, 17 Şubat'ta etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına için vatandaşları uyardı. Rüzgar hızının 50-80 km/saat arasında olabileceği belirtilirken, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Bursa Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın 17 Şubat Salı günü öğle saatlerinden itibaren Bursa çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, rüzgar hızının 50-70 km/saat, yer yer ise 80 km/saat seviyelerine ulaşabileceği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Valilik açıklamasında uyarının 17 Şubat 2026 saat 12.00 ile 23.59 arasında geçerli olacağı kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
