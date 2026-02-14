Bursa Valiliğinden Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Bursa Valiliği, Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada, rüzgarın 15 Şubat Pazar günü akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın 16 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi. Yetkililer, başta deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Fırtınanın, 15 Şubat saat 18.00 ile 16 Şubat saat 06.00 arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi. - BURSA