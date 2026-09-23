Bursa Osmangazi'de tırın açık dorse kapağı trafiği tehlikeye attı, sürücü kapattı

Bursa Osmangazi'de tırın açık dorse kapağı trafiği tehlikeye attı, sürücü kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Bursa Yalova Yolu'nda seyreden tırın dorse kapağı açık unutuldu. Açık kapak trafikte tehlike oluştururken, diğer sürücülerin uyarısı üzerine tır sürücüsü yol kenarında durup kapağı kapattı; kaza yaşanmadı.
Bursa'da tırın açık unutulan dorse kapağı tehlike saçtı. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bursa Yalova Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırın dorse kapağı açık unutuldu. Dorse kapağı açık şekilde bir süre ilerleyen tır, trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Diğer sürücülerin uyarılarının ardından tır sürücüsü yol kenarında durarak açık kalan kapağı kapattı. Herhangi bir kaza veya olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı