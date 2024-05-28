Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan Orman Bölge Müdürlüğü'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı olmazken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki Orman Bölge Müdürlüğü'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Orhaneli ilçesinde bulunan İlçe Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait binada meydana geldi. Elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmeyi başardı. Can kaybının olmadığı yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA