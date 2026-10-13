Bursa Nilüfer'de tarlaya uçan ATV'nin sürücüsü ağır yaralandı

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Bursa'da patika yolda seyir halindeyken bir anda tarlaya uçan ATV sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Bahar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BHH 738 plakalı ATV sürücüsü Numan T. (30), henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı dengesini kaybederek tarlaya uçtu. Ağır yaralanan sürücüyü görenler durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde nabzının zayıf olduğu belirlenen Numan T., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ayrıca, 30 yaşındaki Numan T.'nin çocukluktan beri kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı