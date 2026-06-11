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Metro'da yüksek sesle konuşma tartışması

Metro'da yüksek sesle konuşma tartışması
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Bursa'da metroda yüksek sesle telefonla konuşan kadın ile genç arasında çıkan sözlü tartışma, diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da yüksek sesle telefonla konuşan kadın ile bir genç arasında çıkan sözlü tartışma, diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki metroda yüksek sesle telefonla konuşan kadın ile durumdan rahatsız olduğunu ifade eden genç arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma, çevredeki yolcuların müdahalesiyle son buldu.

O anlar, metroda bulunan bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, tarafların daha sonra farklı duraklarda araçtan ayrıldığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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