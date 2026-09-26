Haberler

Bursa İnegöl'de U dönüşü yapan otomobil ticari taksiyle çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa İnegöl'de U dönüşü yapan otomobil ticari taksiyle çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi'nde ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı, yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Fahri İ. (55) yönetimindeki 16 T 5535 plakalı ticari taksi, aynı istikamette ilerlediği sırada U dönüşü yapmak isteyen Zehra B. (24) idaresindeki 16 ZE 017 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ticari takside yolcu olarak bulunan Hakan D. (34) ile otomobilde bulunan Esma E. (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Samsun'da palamut bolluğu fiyatı düşürdü! Kiloluk palamutun tanesi 90 TL'ye indi

Balıkçı 'bedava' dedi! Palamut 90 TL'ye düştü, kapış kapış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasret böyle bitti! Emenike ile İsmail Kartal bir arada

Vefanın böylesi! Yanına gidip boynuna sarıldı

Mersin'de sopalı, zincirli kavga kamerada! 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı, 4 kişi tutuklandı

Kavgada kolu ve bacağı kırıldı! 3 çocuk annesi o anları anlattı
Greenwood, Osimhen'i solladı! Aradaki fark dudak uçuklattı

Greenwood, Osimhen'i solladı! Artık 1 numara o
Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak

FIFA'dan Fenerbahçe'ye büyük şok! Planlar altüst, yasak geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM'de soykırım şebekesine tokat indi

Erdoğan, BM'de tokat yiyen Netanyahu için yeni adres verdi
İstanbul'daki 'Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde daireler görücüye çıktı

10 bin TL'den kiraya verilecek! TOKİ'nin daireleri görücüye çıktı
Bakan Çiftçi okul saldırganının ifadesini açıkladı: Bekçi olduğunu bildiği için okulun dışında saldırmış

Okul saldırganının ifadesi ortaya çıktı! Planını bekçi bozmuş