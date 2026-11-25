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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüsün kamyonete yandan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında hamile bir kadının da bulunduğu öğrenildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 217. Sokak ile Eğriyol Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 217. Sokak'ta seyir halinde olan İsmail E. (38) yönetimindeki 35 BCL 213 plakalı minibüs, Eğriyol Sokak'tan çıkan Yüksel P. (49) idaresindeki 45 AIJ 777 plakalı kamyonete yandan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan hamile Zeynep E. (18) ve Rahime E. (62) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı